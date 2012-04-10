В ЦИК считают закон о выборах крайне несовершенным

{1-} Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная заявила, что Центризбирком впервые за долгое время мы имеет дело с таким несовершенным избирательным законом, пишет НБН.



«Прежде всего, низкое качество технико-юридической отработки нормативного материала: наличие пробелов и коллизий. К примеру, ситуация с производством информационных плакатов кандидатов в депутаты. Мажоритарщиков регистрирует ЦИК. Изготавливать плакаты должны окружные комиссии. Но чтобы это сделать, они должны получить из ЦИК фотографию, биографию, а также предвыборную программу, которые подаются при регистрации кандидата. Но по закону ЦИК обязана все время сохранять их у себя – порядок их передачи в окружкомы законом не предусмотрен» - сказала Усенко-Черная.

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«То же самое и с регистрацией доверенных лиц. По одной норме это должны делать окружкомы, по другой – ЦИК. Возникает вопрос: какую норму выполнять? Безусловно, ЦИК найдет выход, но подобные «сюрпризы» отнюдь не способствуют нормальному течению избирательного процесса» - подчеркнула замглавы ЦИК.

«Мне хотелось бы, чтобы все противоречия между отдельными нормами в законе были сняты парламентом как можно скорее» - добавила Усенко-Черная.

Ранее Главред писал, что 9 апреля, Центризбирком установил количество одномандатных округов по выборам в Верховную Раду в каждом регионе. Всего для проведения парламентских выборов будет создано 225 одномандатных округов на постоянной основе.

Согласно решению, на территории Автономной республики Крым будет создано 10 округов, Винницкой области – 8 округов, Волынской - 5, Днепропетровской - 17, Донецкой - 21, Житомирской - 6, Закарпатской - 6, Запорожской - 9, Ивано-Франковской - 7, Киевской - 9, Кировоградской - 5, Луганской - 11, Львовской - 12, Николаевской - 6, Одесской - 11, Полтавской - 8, Ривненской - 5, Сумской - 6, Тернопольской - 5, Харьковской - 14, Херсонской - 5, Хмельницкой - 7, Черкасской - 7, Черновицкой - 4, Черниговской - 6, в городе Киеве - 13, Севастополе – 2.

фото: vkurse.ua

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