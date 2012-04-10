Оппозиция потребовала перерыва в работе Рады

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин по требованию оппозиции объявил перерыв в работе парламента до 11.45. Причину объявления перерыва спикер не назвал. А оппозиция заявила, что они «будут советоваться».

Во время перерыва нардепы от оппозиции расстелили и прикрепили скотчем к своим рабочим местам плакат: «Янукович – заказчик. Киллеры: Пшонка и Кузьмин». Около 50 депутатов находятся в зале, в то время как оппозиция ушла совещаться.

Ранее «Главред» сообщал, что в Раде должен рассматривать вопрос принятия нового Уголовно-процессуально кодекса.

Однако БЮТ пообещал заблокировать работу парламента, если не будут выполнены его требования.

фото: nbnews.com.ua

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