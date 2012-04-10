Иващенко, которого носят в суд на носилках, практически здоров – тюремщики

10 апреля 2012, 11:39

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Состояние здоровья бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко не требует оперативного вмешательства или стационарного лечения.

«Сейчас, как и раньше, состояние здоровья Иващенко удовлетворительное. Он продолжает находиться в медико-санитарной части Киевского СИЗО под динамическим наблюдением медперсонала», – цитирует Интерфакс-Украина заявление пенитенциарной службы (ГПС) Украины.

В пресс-службе ГПС подчеркнули, что Иващенко за весь период пребывания в СИЗО постоянно находился под наблюдением медперсонала учреждения. Кроме того, после жалоб на ухудшение состояния здоровья Иващенко неоднократно осматривали специалисты Минздрава и Государственной пенитенциарной службы, по результатам чего назначалось соответствующее медикаментозное лечение.

«Только врачи Минздрава Украины в пределах Киевского СИЗО 9 раз комиссионно осматривали Иващенко. Ни разу в выводах врачей не отмечалось о необходимости оперативного вмешательства или стационарного лечения Иващенко в специализированных учреждениях Минздрава», – сообщили в пресс-службе.

Карпачева: в суде по делу Иващенко были грубо нарушены права человека

Для консультаций неоднократно привлекались высококвалифицированные узкопрофильные специалисты Минздрава (невролог, нейрохирург, кардиолог), которые фактически подтверждали предустановленные врачами диагнозы и предназначенную тактику лечения, добавили в сообщении.

Кроме того, Иващенко 7 раз вывозили за пределы СИЗО для проведения обследований, плановых процедур и консультирования по различным вопросам. Проводились инструментальные обследования состояния его здоровья на базе Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи, НИИ нейрохирургии АМН Украины, а также Киевского городского клинического эндокринологического центра.

«После заявления Иващенко 6 апреля на судебном заседании о резком ухудшении состояния здоровья, вечером того же дня, а также вчера, 9 апреля, заключенного вновь комиссионно осмотрели, и врачи вынесли заключение, что состояние его здоровья соответствует течению имеющегося заболевания, которое позволяет ему участвовать в судебных заседаниях. Врачи единодушны в своих выводах об отсутствии какой-либо необходимости в госпитализации Иващенко. Кроме того, никаких медицинских показаний о доставке подсудимого в зал суда на носилках не было. Доставка Иващенко, таким образом, была организована исключительно из-за упорного отказа последнего самостоятельно прибыть в зал судебных заседаний», – подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее писал Главред, 9 апреля, бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко доставили в Печерский районный суд Киева на автомобиле «скорой помощи» и внесли в выделенную для дебатов комнату конвоя на носилках.

В этой связи омбудсмен Нина Карпачева заявила, что судебное заседание по делу Иващенко 9 апреля в конвойной комнате Печерского райсуда проходило с грубыми нарушениями прав человека.

«Я впервые вижу, чтобы в Украине судебное заседание проходило в конвойной комнате. Безусловно, это является грубым нарушением прав человека. Два подсудимых человека находились в этой конвойной комнате: один пребывал в лежачем состоянии, это Валерий Иващенко, а второй – Сергей Михеев – находился в так называемом «стакане».

Они находились в таком состоянии в конвойной комнате 5 часов, без доступа к санузлу, без глотка воды. И в таком состоянии пребывали все – судьи, прокуроры, адвокаты», - сказала Карпачева после завершения судебного заседания.

Напомним, Иващенко обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, занимая должность и.о. министра обороны, злоупотребляя служебным положением, подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод».

фото: podrobnosti.ua

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