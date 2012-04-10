Оппозиция: запрет на двойное баллотирование выгоден регионалам

{1-} В оппозиции заявляют, что прогнозировали решение Конституционного суда Украины о запрете одновременного баллотирования по партийным спискам и в мажоритарных округах как решение в пользу Партии регионов.

«Решения КС были прогнозированы», - сказал вице-спикер парламента Николай Томенко, сообщает «Интерфакс-Украина»

«Вопрос об одновременном баллотировании связан с тем, что предварительный анализ в регионах показал, что значительное количество депутатов от оппозиции, в случае одновременного баллотирования и в округах, и по списку, имели большие шансы на победу», - сказал вице-спикер.

По словам Томенко, таким образом, возникла инициатива запретить одновременное баллотирование.

«Власть прекрасно понимает, что по партийным спискам она не побеждает на выборах, и ключ к образованию парламентского пропрезидентского большинства лежит в мажоритарных округах, поэтому нужно сделать все, чтобы от оппозиции были менее известные, менее популярные, менее харизматичные кандидаты», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что КС признал неконституционным положение части пятой статьи 52 закона, согласно которой одно и то же лицо может быть включено в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и выдвинуто в одном из одномандатных округов в порядке выдвижения партией или путем самовыдвижения.

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