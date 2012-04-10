Дмитрий Шпенов: Благодаря решению КСУ никому не удастся сорвать выборы

Заведомо неконституционная норма о так называемом «двойном баллотировании» ставила под угрозу результаты предстоящих парламентских выборов. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, комментируя сегодняшнее решение Конституционного суда о запрете одному и тому же лицу параллельно баллотироваться и по мажоритарному округу, и по партийным спискам, сообщает пресс-служба нардепа.



«В 1998-м году Конституционный суд рассматривал вопрос о «двойном баллотировании» и признал такую возможность неконституционной. При подготовке нового закона о выборах наши коллеги из других фракций настояли на том, чтобы включить эту норму вновь. Однако сейчас, как и в 1998-м году, действует все та же редакция Конституции Украины. Таким образом, юридическая база не поменялась и неудивительно, что КСУ вновь указал на неконституционность данной нормы закона», - пояснил Шпенов.



«Давайте представим, что выборы прошли по неконституционному закону и после выборов проигравшая сторона на этом основании требует признать выборы несостоявшимися. Мы не должны допустить такой возможности», - подчеркнул политик.



Шпенов отметил, что не так важно, кто выиграет выборы, важно то, чтобы они прошли демократично, в равной конкурентной борьбе, и никто не смог поставить под сомнение их результаты.



«Мы понимаем, что некоторые политические силы крайне заинтересованы в том, чтобы выписать закон под себя, даже если он противоречит Основному закону. Мы этого сделать не позволим. Равенство всех перед законом – один из базовых принципов, на которые мы опираемся. Преференций по партийной принадлежности не будет», - сказал Шпенов.



Парламентарий также напомнил, что входил в комиссию по подготовке закона о выборах и присутствовал на заседании, на котором представитель одной из политических сил поднял вопрос о включении нормы о «двойном баллотировании». По словам Шпенова, члены комиссии указывали на то, что эта норма неконституционна и в 1998 году уже была отеменена КСУ. «Таким образом, все заявления о том, что соответствующее обращение подготовлено тайно, кулуарно, равно как и прочие демарши оппозиционеров – не более чем политические спекуляции», - подытожил Шпенов.