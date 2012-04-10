Регионалы довольны запретом двойного баллотирования

{1-} В Партии регионов приветствуют сегодняшнее решение Конституционного Суда, которым норма закона об одновременном баллотировании в парламент по партийным спискам и в мажоритарных округах признана неконституционной, поскольку оно обеспечит равные условия для всех кандидатов в народные депутаты.

Такое мнение высказал народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский, передает УНИАН.

По его словам, после решения КС кандидатам в народные депутаты от партий необходимо будет определяться: идти по списку или по мажоритарному округу.

«Никаких запасных парашютов для некоторых больше не будет. Ответственность кандидата перед своим избирателем повышается, поэтому, я думаю, что решение (КС – ред.) очень положительное», - сказал Забарский.

Также он высказал мнение, что сегодняшнее решение Конституционного Суда будет способствовать проведению честных парламентских выборов. «Очень важно, что это (решение КС – ред.) произошло не в период избирательного процесса, не после него, что могло бы поставить под сомнение результаты выборов, а намного раньше – до начала… Поэтому теперь нет никаких оснований сомневаться в том, что эти выборы будут честными и абсолютно прозрачными, с максимальным соблюдением равного избирательного прав», - сказал Забарский.

Депутат не согласился с мнением, которое высказывали представителями оппозиции, что данное решение КС будет способствовать власти в манипулировании избирательным процессом.

«Оппозиции нужно что-нибудь говорить и каким-то образом оправдывать свои слабые перспективы, поскольку желающих занять место в списке очень много и желающих иметь «запасные парашюты» тоже», - сказал Забарский.

Ранее Главред сообщал, что Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционной норму закона "О выборах народных депутатов", которой разрешалось одновременное баллотирование в мажоритарном округе и по партийному списку.

Это следует из решения, которое КС принял 5 апреля.

фото: chitay.net

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