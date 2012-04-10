Рада снова занялась Уголовно-процессуальным кодексом

{1-} Верховная Рада начала рассмотрение проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты также проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта, передаёт Украинская правда

Как известно, проект нового УПК был подготовлен в администрации президента.

В феврале Верховная Рада приняла документ в первом чтении.

Проектом, в частности, предлагается введение института домашнего ареста, активное применение судом залога, существенное сокращение полномочий прокурора.

Представитель администрации президента Андрей Портнов отметил, что сроки расследования не будут более 2-х месяцев, по тяжким преступлениям срок может быть продлен до 12 месяцев, по нетяжким - 7 месяцев.

"Украина выбирает континентальную модель суда присяжных - три судьи и три присяжных. Этот суд будет применяться для людей, которым присуждается пожизненное лишение свободы", - отметил Портнов.

Ранее Главред писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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