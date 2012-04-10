ПР не позволит арестовывать депутатов

{1-} В Партии регионов поддерживают идею не полной отмены неприкосновенности депутатов, а ее ограничения и «смещения». Регионалы считают, что нардепов можно судить, однако нельзя арестовывать.

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, передает Радио «Свобода».

«Речь идет не об отмене. Речь о том, что есть иммунитет депутатов, но он смещается. То есть по депутату можно вести следствие. Может быть суд, но не может быть ареста в отношении депутата», - сказал он.

В Раде решили заняться отменой депутатской неприкосновенности

«Речь идет о том, что если суд принимает решение о привлечении к ответственности, лишении свободы, тогда может рассматривать Верховная Рада. Она должна уже дать оценку – не является ли это формой преследования за политическую деятельность, защитой и т.п. Так же Верховная Рада дает согласие относительно ареста и судей», - сказал Олийнык.

По его мнению, вернуться к рассмотрению в парламенте вопроса о такой отмене депутатской неприкосновенности в ближайшее время – «реально».

Однако Конституционный суд позволил ограничить иммунитет народных депутатов и судей, а президента оставить неприкосновенным.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент Виктор Янукович высказался за то, что нужно отменять депутатский иммунитет, чтобы в Украине не было касты неприкосновенных.

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