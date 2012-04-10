Кодекс Януковича получает поддержку в Раде

{1-} Народные депутаты Украины, в ходе пленарного заседания, утвердили название УПК. "За" название "Уголовный процессуальный кодекс Украины" проголосовали 238 нардепов из минимально необходимых 226.

Также, предлагалось оставить старое название "Уголовно - процессуальный кодекс" и был внесен вариант "Кодекс Украины уголовного процесса", передаёт РБК-Украина.

Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты также проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта.

Ранее Главред писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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