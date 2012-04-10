Блатные «ксивы» можно купить по цене от 200 долларов

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В Украине реальную защиту может обеспечить только определенный статус, подтвержденный соответствующим документом. Исследование по этому поводу провели журналисты ТСН.

Теоретически, документ, удостоверяющий их личность и должность, выдается чиновникам любого ранга, работникам внутренних органов, другиим должностным лицам сугубо для выполнения служебных обязанностей. Иногда он дает некоторые привилегии, но отнюдь не освобождает от исполнения закона. Но в большинстве случаев их используют все же для избежания наказания.

Простые смертные также могут получить вожделенную «ксиву» – стоит «забить» в поиск «Куплю удостоверение», как появляется масса ссылок на продавцов документов.

В таком интернет-магазине можно приобрести свидетельство о браке и сразу же свидетельство о разводе. Можно получить свидетельство о рождении любого года, диплом какой угодно специальности.

А можно – служебное удостоверение. Один из сайтов предлагает полное разнообразие ксив на любой вкус и размер кошелька.

«Спецталон СБУ с проводкой. Специальный талон Службы Безопасности Украины и к нему – выписка из ГАИ. Реальный: с проводками по всем документам и базам СБУ и ГАИ. Ваш автомобиль будет числиться как автомобиль СБУ. Данный талон запрещает досмотр вашего автомобиля, дорожной и водительской документации, а также пассажиров (попросту говоря, вы можете возить что угодно, спокойно ездить на красный свет). Если талон решат проверить по базе, он там будет, все официально. ГАИ обязуется обеспечить вам беспрепятственный проезд по всей территории Украины. Талон выдается на двухлетний срок. Сроки на оформление: 2-3 недели. Стоимость: $2499», – гласит одно из предложений.

«Удостоверение сотрудника МВД. Стоимость $ 195, включая доставку по СНГ. Срок изготовления 2-5 дней», – зазывает другое.

«Удостоверение помощника народного депутата. Срок оформления – 1-2 дня. Цена – до $ 200», предлагают тем, кто победнее.

Для автомобилистов – спецпредложения: «Разрешение на спецсигналы. Разрешение на установку мигалок с проведением, со всеми документами. Разрешение выдается на четырехлетний срок. Срок оформления – две-три недели. Стоимость – $ 1599».

При этом Интернет-магазин рекомендует не пытаться поставить мигалки на Ferrari или Jaguar: «Будьте как все те, кто пользуется мигалками официально – скромный темный джип с затемненными стеклами прекрасно подходит для этого дела».

Фальшивые свидетельства изготовляют не только любители. На тематических сайтах есть и другие объявления, в которых указывается, что можно получить и подлинные документы напрямую от «конторы».

Вот одно из них: «Продам ксиву (помогу оформить) помощника министра МВД. Ксива легальная, с полной проводкой! В Украине таких будет 5! Осталось 3! Проводка по всем базам. Номер машины вносится в базу ГАИ. «Гайцы» только честь отдают, увидев машины. В комплекте ксива и лобовуха!».

Или вот такое: «спецпропуска и талоны на 2012 и 2013 год. Разрешение МВД, Генеральной прокуратуры, прокуратуры г. Киева, Апелляционного суда, Кабинета министров, Верховной Рады, Администрации президента. Разрешения на парковку, визитки с подписью и т.д. Количество ограничено – 18 штук. Цена от 700 грн».

Владельцы таких «ксив» чувствуют себя уверенно: защита надежна.

«У меня была железобетонная «ксива» во времена, когда ГАИ возглавлял генерал Дагаев. Стоила она дорого – 500 долларов, но это было более 10 лет назад, тогда эта сумма составляла четвертую часть стоимости квартиры в областном центре. С этим документом можно было вытворять что угодно - ездить хоть в нетрезвом виде, хоть на красный свет светофора», – вспоминает одни из владельцев «блатных ксив». То, как он ее получал, доказывает подлинность документа. «Как называлась организация, где я ее получил, не скажу, потому что не очень разбираюсь в этой структуре. Но точно МВД. Хорошо помню, как приехал к дому, возле которого стояло много милиционеров, меня завели в какой-то кабинет, там вручили удостоверение, даже поздравили. Я расплатился и стал обладателем замечательного документа, который меня спасал от неприятного общения с гаишниками», – рассказывает он и признается, что в последнее время ничего не покупает, но если бы что-то серьезное предложили, то не отказался бы. Были у него и другие «пропуска», но этот понравилась больше всего.

Среди «других» хорошо котируются удостоверения о членстве в общественных организациях –они не очень действенны, но многие гаишники ведутся на красивую «ксиву». Напрмер, билет Украинской секции Международной полицейской ассоциации – красивый, с жетоном, номером и т.п. – формально не дает никакого статуса, но многие милиционеры с уважением относятся как к самому виду «корочек», так и к подписи бывшего главы МВД Василишина, который является председателем Украинской организации этой ассоциации.

Ак что, сколько бы не утверждали, что перед законом все равны, реалии говорят об обратном. «Правду негде деть – социальный запрос на такую продукцию у нас есть», – делает вывод нардеп и экс-замминистра МВД Геннадий Москаль.

фото: dumskaya.net

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