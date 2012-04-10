В Украине вводится единый номер экстренной помощи «112»

10 апреля 2012, 12:30

{1-}  В Украине 10 апреля вступает в силу закон №4499-VI «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112».

Вместо нескольких номеров вызова служб экстренной помощи (101, 102, 103 и 104) вводится единый телефонный номер 112. Соответствующий документ опубликован в издании «Голос Украины».

Закон предусматривает создание в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты населению центров экстренной помощи по номеру «112», оперативно-диспетчерских служб, подразделений экстренной помощи, которые будут работать с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств.

Центры «112» будут обеспечивать принятие и обработку экстренных вызовов; определение подразделений экстренной помощи населению, которые привлекаются для оказания такой помощи; передачу информации об экстренных вызовах к оперативно-диспетчерским службам; взаимодействие подразделений экстренной помощи населению во время работы; ведение учета и статистической отчетности; хранение информации об экстренных вызовах.

 Оперативно-диспетчерские службы органов государственной власти и местного самоуправления, в свою очередь, обеспечивают: принятие экстренных вызовов и информации о них от центров «112"; формирование и оперативную передачу этой информации подразделениям экстренной помощи; координацию действий этих подразделений; круглосуточное дежурство.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №4499-VI "О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112".

Ранее Главред  писал, что 13 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении закон «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112». За соответствующий законопроект проголосовали 245 народных депутатов, из минимально необходимых 226 голосов.

В первую очередь система будет полноценно работать в четырех городах, принимающих Евро-2012 - Киеве, Львове, Донецке и Харькове. А к концу 2012 года абсолютно во всех городах Украины.

 

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