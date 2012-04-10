Комитет избирателей рассказал, по ком ударит запрет на двойное баллотирование

{1-} Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил о том, решение Конституционного суда о запрете на двойное баллотирование является устранением несоответствий Конституции и, прежде всего, выгодно избирателям. Но ударит по мелким партиям типа «Гражданской позиции» и «Свободы».

Об этом Черненко заявил в комментарии «Главреду».

Оппозиция: запрет на двойное баллотирование выгоден регионалам

«Двойное баллотирование нарушает равные возможности кандидатов. Потому что кандидаты, которые идут и по округу, и по списку, имеют больше шансов быть избранными, нежели те, кто идет либо по округу, либо по списку», - подчеркнул эксперт.

«Это будет выгодно и власти, и оппозиции. Именно поэтому за это представление так легко проголосовали. И тем, и другим было выгодно разложить яйца в разные корзины. Эта норма невыгодна для мелких партий, например, «Гражданской позиции» и «Свободы», которые пока еще не добирают до 5%», - считает Черненко.

«Но лидеры этих партий запросто могут выиграть мажоритарку. Поэтому в настоящий момент им нужно определиться: идут они на округ, где они могут выиграть, или им нужно, чтобы не похоронить свой партийный проект, вести его на выборы. Поэтому этот запрет таким партиям невыгоден», - подчеркнул глава правления КИУ.

Ранее «Главред» сообщал, что регионалы приветствуют решение КС, поскольку считаю, что оно обеспечит равные условия для всех кандидатов в народные депутаты. Парламентская оппозиция заявила, что это решение выгодно, в первую очередь, регионалам.

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