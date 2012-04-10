В Раде занялись финансированием обещаний Януковича

{1-} Бюджетный комитет Верховной Рады (ВР) Украины рассматривает изменения в доходную и расходную части бюджета-2012 на 35 млрд грн. Об этом на брифинге в ВР заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов

"На данный момент бюджетный комитет изучает этот документ, который мы получили от правительства, и он предусматривает изменения в доходную и расходную части бюджета-2012 на 35 млрд грн ", - сказал Ефремов.

Ефремов подчеркнул: "Если сегодня и завтра депутатский корпус отработает данный документ, я не исключаю, что в четверг мы выйдем на его рассмотрение", передаёт РБК-Украина.

Напомним, глава Верховой Рады Украины (ВР) Владимир Литвин ранее сегодня заявил, что Кабинет министров Украины внес в ВР проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2012 г., в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на социальные инициативы Президента 33,3 млрд грн.

Ранее Главред сообщал, что правительство Украины предлагает Верховной раде увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2012 год на 33,35 млрд грн – соответственно до 366,17 млрд грн и 391,36 млрд грн, не меняя предельный размер дефицита.

Согласно проекту поправок в госбюджет (№10317), внесенному Кабинетом министров в парламент в понедельник и обнародованному во вторник, доходы общего фонда, в частности, намечено увеличить на 28,8 млрд грн.

"Источниками увеличения доходов общего фонда являются: экономический рост и детенизация – 21 млрд грн, индексация и плата за административные услуги – 1,8 млрд грн, премии за подписание соглашений о разделе продукции – 6 млрд грн", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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