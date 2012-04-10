Ругаться в Раде в Страстную неделю нельзя - ПР

{1-} Регионалы надеются, что на Страстной неделе БЮТ не решится блокировать парламентскую трибуну. Об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов , отвечая на вопрос журналистов относительно поведения регионалов в том случае, если оппозиция заблокирует парламентскую трибуну во время перерыва в рассмотрении Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

"Я думаю, что наши коллеги не забывают, что эта неделя - Страстная, что независимо от нашего вероисповедания и национальности… Отдельные уже празднуют Пасху, отдельные только подходят к празднованию Пасхи, и в это время делать какие-то силовые действия и ругаться в зале - ну, это настолько, наверное, ненужное дело вообще, а в это время - особенно, что вряд ли кто-то из здравых людей, в том числе в зале, пойдет на эти действия", - сказал Ефремов, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты также проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта.

Ранее Главред писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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