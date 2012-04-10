В Украину идёт потепление и весенние грозы

{1-} По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, а также осадки. Местами гроза.

Средняя температура воздуха составит около 0-5 градусов ночью и 11-16 градусов днем.

В Киеве завтра -3/+2 градуса ночью, 10-15 днем, без осадков. В четверг также сухо. Ночью 0-5, днем 13-18 градусов. В пятницу переменная облачность. Ночью 3-8 градусов, дневная температура воздуха около 13-18 градусов. В Киевской области завтра облачная погода. Температура - от -3/+2 ночью до 10-15 градусов днем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке в среду 3-8 ночью, днем 13-18 тепла. Пройдет дождь. В четверг ночью 3-8, дневная температура 13-18 градусов, также осадки, гроза. В пятницу сухая погода. Температура 4-9 градусов ночью, 14-19 градусов днем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. , передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

На западе завтра ночью будет около -4/+1 градуса, днем 11-16 градусов, без дождя. В четверг пройдут осадки. Температура воздуха ночью - около 0-5 градусов, днем 14-19 тепла. В пятницу ночью прогнозируемая температура воздуха 3-8 градусов, днем 14-19 градусов, ожидается дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных регионах 11 апреля 1-6 ночью, 10-15 выше нуля днем. Пройдет дождь. В четверг ночью 1-6, днем 13-18 градусов. Также осадки, гроза. В пятницу сухо. Ночью 3-8 градусов, днем 13-18 тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 3-8 градуса ночью, 11-16 днем. Пройдет дождь. В четверг ночью 3-8, днем 11-16 градусов. Также осадки, гроза. В пятницу в основном сухо. Ночью 4-9, днем 14-19 тепла. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 0-5 градусов, днем 11-16 тепла. Осадков не ожидается. В четверг также сухо. Ночью 0-5, дневная температура 13-18 градусов. В пятницу ночная температура составит около 3-8 градусов, днем 13-18 выше нуля. Переменная облачность. Ветер южный, 5-10 м/с.

фото: zapoved.ru

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