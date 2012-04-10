Соратника Ходорковского обвинили в укрывательстве 9 миллиардов

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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело в отношении замешанного в деле ЮКОСа Алексея Спиричева, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей.

Об этом сообщила 10 апреля официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева, информирует РИА Новости.

«Как полагает следствие, с 1998 по 2001 годы Спиричев совместно с соучастниками и под руководством фактических руководителей ОАО «НК «ЮКОС»« Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обеспечил оформление документов, содержавших недостоверные сведения о деятельности фиктивных, зависимых от ОАО «НК «ЮКОС», компаний», – сообщила Гриднева.

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Обвинения Спиричеву выдвинуты заочно. Правоохранительные органы не могут предъявить ему обвинение, так как он скрылся от предварительного следствия и суда. В марте 2004 года он был объявлен в и международный розыск и решением Басманного районного суда Москвы заочно арестован.

В этой связи адвокат Ходорковского Вадим Клювгант сообщил, что новых обвинений экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, получившему 13 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки, не предъявлялось. «Дело в отношении Спиричева, Спиричев по нему и проходит. Ходорковскому никакого обвинения не предъявлялось», – сказал Клювгант.

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Спиричев фигурировал в первом деле Ходорковского, которое рассматривал Мещанский суд Москвы. Тогда экс-глава ЮКОСа был признан виновным в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные ему фирмы в составе организованной группы.

Как ранее писал Главред, в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и экс-руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. С учетом приговора от 2005 года по первому делу, согласно которому они были осуждены на восемь лет лишения свободы, и проведенного в заключении времени, срок их наказания должен был истечь в 2017 году. Однако 24 мая Мосгорсуд смягчил наказание на один год, и теперь Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2016 году.

Экс-глава ЮКОСа отбывает наказание в колонии карельского города Сегежа, а Лебедев – в Вельской колонии Архангельской области.

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