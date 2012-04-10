Начальника Лукьяновского СИЗО отстранили от должности

{1-} Исполняющий обязанности руководителя Киевского(Лукьяновского) СИЗО Евгений Домбровский отстранен от занимаемой должности на время проведения проверок по факту злоупотреблений сотрудниками СИЗО, заявил прокурор столицы Анатолий Мельник.

"Сегодня приказом исполняющий обязанности руководителя следственного изолятора отстранен от занимаемой должности по требованию прокурора города на период проведения соответствующей проверки по факту злоупотреблений сотрудниками Киевского СИЗО", - сказал он на брифинге во вторник.

Напомним, Президент Виктор Янукович поручил Генеральному прокурору Виктору Пшонке организовать проверку Лукьяновского СИЗО.

«С целью принятия безотлагательных мер по усилению защиты конституционных прав и законных интересов граждан в учреждениях предварительного заключения Президент предложил Генпрокурору организовать проверку в Киевском следственном изоляторе фактов нарушений требований закона, информация о которых в начале апреля этого года распространена в СМИ, и принять в установленном порядке меры по отстранению причастных должностных лиц указанного учреждения от выполнения служебных обязанностей на время проверки», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что журналист телеканала ТВі Константин Усов провел беспрецедентное расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

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