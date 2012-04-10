В Раду пробьются самые циничные и жестокие люди - эксперт

10 апреля 2012, 13:45

{1-} Директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что вследствие запрета Конституционного суда на двойное баллотирование при выборах, в парламент пробьются только самые циничные, жестокие и богатые люди.

Об этом политолог рассказал в комментарии «Главреду»

Оппозиция: запрет на двойное баллотирование выгоден регионалам

«Это решение КС никак не повлияет на честность и прозрачность выборов. Конечно же, это уменьшит шансы оппозиции. Но особенно сильная борьба развернется внутри Партии регионов (у них ведь тоже уменьшатся шансы). Поэтому одинаково пострадают и сторонники ПР, и оппозиция», - считает Небоженко.

По его мнению, сейчас большинство представителей бизнеса делает все, чтобы быть максимально лояльным к власти. «Для этого им нужно попасть по списку Партии регионов в парламент. Это сейчас единственный способ защитить свой бизнес от рейдерства или прокуратуры», - сказал политолог.

«В Партии регионов очень большое соперничество за мажоритарные голоса. Это тоже обострит ситуацию внутри партии. То есть, имеется проблема ухудшения шансов у оппозиции, но есть проблемы и у тех, кто хотел бы прорваться в Партию регионов либо по мажоритарке, либо по списку», - подметил  Небоженко.

Политолог считает, что регионалам будет тяжелее: придется платить в два раза больше денег за список и очень много тратить на мажоритарных округах, потому что, кроме них, будут еще конкуренты от власти на каждом мажоритарном округе.

«На состав будущего парламента это решение особо не повлияет. Но оно приведет к тому, что в парламент пробьются только самые циничные, жестокие и богатые люди. В результате образуется депутатский корпус еще более низкого качества, чем сегодня», - резюмировал Небоженко.

Ранее «Главред» сообщал, что регионалы приветствуют решение КС, поскольку считаю, что оно обеспечит равные условия для всех кандидатов в народные депутаты. Парламентская оппозиция заявила, что это решение выгодно, в первую очередь, регионалам.

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