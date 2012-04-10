В Ливии разворовали деньги, выделенные на «льготы» повстанцам

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Ливийские власти прекратили выплачивать помощь бывшим участникам боевых действий против войск Муаммара Каддафи из-за выявленных масштабных финансовых нарушений

«В результате широкомасштабных нарушений и злоупотреблений миллионы динаров, предназначенных для революционеров, были незаконно перечислены лицам, не имеющим права на вознаграждения», – цитирует Мохаммеда Харизи – официального представителя Национального переходного совета (НПС), находящегося у власти в Ливии, Lenta.ru.

О выявленных нарушениях при распределении средств, предназначенных на выплаты бывшим повстанцам, НПС поставил в известность генерального прокурора и органы финансового контроля, добавил Харизи.

Перечисление средств бывшим повстанцам, сообщил представитель НПС, будет возобновлено лишь после тщательного пересмотра механизма таких выплат, и утверждения списка получателей в местных военных советах по всей стране.

Мохаммед Харизи напомнил, что программа выплат вознаграждений бывшим повстанцам направлена на то, чтобы стимулировать их возвращение к мирной жизни или переход на службу в МВД и Минобороны.

Бывшие участники вооруженного сопротивления, недовольные приостановкой выплат компенсаций, уже устроили небольшую акцию у штаб-квартиры НПС в Триполи, а также перекрыли ряд дорог в предместьях столицы Ливии.

Как ранее писал Главред, в Ливии в середине февраля 2011 года начались акции протеста против власти Муаммара Каддафи, переросшие вскоре в гражданскую войну. В марте в конфликт вмешались западные страны, действующие под эгидой НАТО. 20 октября Муаммар Каддафи был убит во время штурма города Сирт. Власть в стране официально перешла к Национальному переходному совету.

фото: forumgarden.com

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