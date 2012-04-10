Запрет двойного баллотирования заставит БЮТ менять список мажоритарщиков

10 апреля 2012, 14:00

{1-} В результате сегодняшнего обнародования Конституционным судом Украины (КСУ) решения о запрете двойного баллотирования, фракция БЮТБ оказалась в ситуации, когда работа по составлению списков мажоритарных кандидатов должна по-новому изменяться. Об этом заявил заместитель председателя фракции БЮТБ Сергей Соболев на брифинге в парламенте.

"Я думаю теперь уже понятно, что просчеты, которые делали представители партии власти на сегодняшний день четко воплощены в жизнь, не путем изменений, которые должны проходить (вноситься в закон) в сессионном зале... а изменения Конституции Украины, законов Украины выносятся без решения высшего законодательного органа... то есть парламента... Когда Конституционный суд вносит изменения, прекрасно понимая, что такие изменения в сессионном зале вызвали бы возмущения в Украине и за ее пределами", - сказал Соболев.

Соболев выразил мнение, что подобное решение КСУ было инициировано для затруднения сотрудничества между "Батькивщиной" и "Фронтом Змин", передаёт РБК-Украина.

"Теперь мы вынуждены привносить коррективы, но я уверен, что это не в коем случае не собьет тот темп, который взят оппозицией к объединению", - отметил Соболев.

По его словам, 11 политических партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре и подписали договор о создании единого списка кандидатов по мажоритарным округам, а также 6 партий, которые будут идти единым партийным списком, на сегодняшнем заседании, которое состоится через несколько часов, пересмотрят весь список мажоритарщиков, учитывая решение КСУ.

Ранее Главред  сообщал, что Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционной норму закона "О выборах народных депутатов", которой разрешалось одновременное баллотирование в мажоритарном округе и по партийному списку.

Это следует из решения, которое КС принял 5 апреля.

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