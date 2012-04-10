Немецкие врачи не спешат ехать к Тимошенко

{1-} Приезд врачей из Германии для обследования экс-премьер-министра Юлии Тимошенко откладывается по вине немецкой стороны. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель департамента информационной политики Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Волошин.

"Сегодня утром представители руководства МИД встречались с руководством посольства Германии в Украине. К сожалению, ответа о дате приезда немецких врачей мы так и не получили. Мы очень рассчитываем, что это будет в ближайшее время", - сказал Волошин.

По словам Волошина, Государственная пенитенциарная служба и Генеральная прокуратура четко заверили, что как только немецкие врачи прибудут в Украину, они будут сразу же допущены в больницу, смогут осмотреть ее и предоставить свои рекомендации, передаёт РБК-Украина.

Волошин подчеркнул, что украинская сторона сделала для этого все возможное.

"Когда они приедут - вопрос открыт. Мы так понимаем, что у немецкой стороны есть свои колебания, насколько их в этом смысле используют или не используют. Потому что они постоянно ставили вопрос о том, что необходимо обеспечить надлежащие условия лечения, и сейчас, когда делается все, чтобы это совершить, выдвигаются дополнительные условия, которые вызывают удивление и у нас, и у наших европейских партнеров", - добавил Волошин.

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

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