Рада приняла первую главу Кодекса Януковича

{1-} Верховная Рада рассмотрела 180 поправок к Уголовно-процессуальному кодексу из 3716-и, поступивших к этому законопроекту. И парламент на утреннем пленарном заседании проголосовал за первую главу УПК во втором чтении.

Первая глава включает 6 статей. Всего же в проекте УПК 46 глав (и заключительные положения), 614 статей, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что предлагалось оставить старое название "Уголовно - процессуальный кодекс" и был внесен вариант "Кодекс Украины уголовного процесса".

Также напомним, что депутаты проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта.

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