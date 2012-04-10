За поправки к новому УПК голосуют по сигналу Чечетова

10 апреля 2012, 14:26

{1-} Во время принятия поправок к Уголовно-процессуальному кодексу примерно половина народных депутатов покинули зал заседания.

Оставшиеся же, а это в большинстве своем представители провластной партии, читают газеты, передавая их друг другу и «сидят» в Интернете.

Голосование поправок происходит  по сигналу (взмах руки – Ред.) народного депутата Михаила Чечетова,  передает НБН.

При этом во время принятия 145 поправки, произошел казус. Михаил Чечетов дал сигнал голосовать, однако представители Коммунистической партии не успели проголосовать, поэтому за поправку отдали голоса лишь 221 депутат. Соответственно, она не была принята.

В свою очередь спикер парламента Владимир Литвин посетовал на нерасторопность депутатов от парламентского большинства.

«Ну что же вы так сработали».

После спикер поставил на повторное голосование 145-ю поправку. В результате она набрала 260 голосов и была принята.

Напомним, народные депутаты Украины, в ходе пленарного заседания, утвердили название УПК. "За" название "Уголовно-процессуальный кодекс Украины" проголосовали 238 нардепов из минимально необходимых 226.

Также, предлагалось оставить старое название "Уголовно - процессуальный кодекс" и был внесен вариант "Кодекс Украины уголовного процесса".

10 апреля Верховная Рада начала рассмотрение проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты также проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта.

Ранее Главред  писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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