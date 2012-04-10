В Раду проходят пять партий - опрос

{1-} Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер по многомандатному общегосударственному округу преодолели бы Партия регионов, ВО "Батькивщина", "Фронт змин", УДАР (8%) и Коммунистическая партия Украины.

Как свидетельствуют данные социологического исследования, которое было проведено компанией Research & Branding Group с 22 марта по 1 апреля, за Партию регионов готовы проголосовать 18%, ВО "Батькивщина" - 15%, партию "Фронт змин" - 9%, партию УДАР Виталия Кличко - 8%, Коммунистическую партию Украины - 6%., передаёт Интерфакс – Украина.

Не преодолевает проходной барьер ВО "Свобода", за которую готовы проголосовать 3% опрошенных, за остальные партии проголосовали бы всего 7% избирателей, не пойдут на выборы – 21%, затруднились ответить – 13%.

В той или иной мере готовы принять участие в голосовании 73% опрошенных, не будут голосовать – 14%, еще не решили - 13%.

На сегодняшний день 63% опрошенных оценивают политическую ситуацию в стране как в целом нестабильную, придерживается противоположного мнения 9%. В той или иной мере интересуются событиями, связанными с предстоящей парламентской избирательной кампанией, 61% респондентов, 36% совсем не интересуются данной темой.

Всего было опрошено 2078 человек во всех регионах Украины, погрешность выборки составляет 2,2;%.

Ранее Главред писал, что Партия регионов и БЮТ продолжают лидировать среди партий, которые претендуют на место в парламенте.

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в марте 2012 года, 21,3% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 20,9% – за Батьквщину, 9,9% – за Фронт змін, 7,4% – за Коммунистическую партию, 7,2% – за партию УДАР Кличко, 4,3% – за Свободу.

Еще 2,7% избирателей поддержали бы Гражданскую позицию, 1,5% – Народную партию.

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