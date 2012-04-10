Запрет на двойное баллотирование усложнит жизнь номенклатуре - эксперт

{1-} Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко считает, что запрет Конституционного суда на двойное баллотирование при выборах усложнит жизнь партийной номенклатуре.

Об этом политолог заявил в комментарии «Главреду»

«Думаю, что в первую очередь это решение усложняет жизнь партийной номенклатуре, которая хотела на всякий случай подстраховаться и баллотироваться и по списку, и по округам», - выразил свое мнение Колиушко

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«Теперь им придется определяться. Никакого другого большого влияния этого решения я не прогнозирую по результатам выборов. То есть общая политическая раскладка на выборах от этого не изменится. Просто изменится тактика поведения», - считает политолог .

По мнению Колиушко, раньше были одни риски, теперь появляются другие. «Часто говорят, что хорошо, когда есть под страховка: баллотируешься по округу, но в списке есть гарантия, что пройдешь. Так это и избиратели понимают. И очень часто избиратели могут голосовать за другого кандидата, понимая, что ты и так проходишь по списку. Поэтому любой вариант имеет «плюсы» и «минусы», которые нужно учитывать, выстраивая тактику избирательной кампании».

Ранее «Главред» сообщал, что в результате запрета на двойное баллотирование БЮТ оказалась в ситуации, когда работа по составлению списков мажоритарных кандидатов должна по-новому изменяться.

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