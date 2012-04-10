Названы 10 любимых городов миллиардеров

10 апреля 2012, 15:03

Лондон занял первое место в списке десяти крупнейших мегаполисов планеты, где предпочитают жить самые богатые люди мира.

Лондон

На второй позиции списка - Нью-Йорк, на третьей - Гонконг. Далее в порядке убывания следуют Париж, Сингапур, Майами, Женева, Шанхай, Пекин и Берлин, замыкающий рейтинг городов, наиболее привлекательных для лиц, чье личное состояние превышает 25 млн долларов. Ни один из российских городов в список не попал, сообщает Би-би-си.

Нью-Йорк

Гонконг

Париж

Сингапур

Отбор городов велся по ряду ключевых показателей, включая качество жизни, уровень деловой активности, политическое влияние, интенсивность культурной жизни, социальная стабильность, система образования, наличие жилья повышенной комфортабельности. Рейтинг составлен на основе изучения образа жизни лиц, чье личное состояние превышает 25 млн долларов.

Как ранее писал Главред, в США эксперты Института Земли составили рейтинг самых счастливых стран. Отчет под названием «Доклад о мировом счастье» был впервые обнародован на конференции Организации Объединенных Наций, посвященной счастью.

Согласно исследованию, Украина в этом списке оказалась на 91-м месте, пропустив вперед Россию и Белорусь. РФ в этом исследовании заняла 76-е место, получив чуть выше пяти баллов. Ее обогнали Казахстан, занявший 59-ю строчку рейтинга, Литва – 60-е место, Беларусь – 62-е место и Эстония – 72-е место, а Латвия – на 116-м.

По мнению ученых, политические свободы, социальные гарантии, отсутствие коррупции – для людей гораздо важнее, чем доход населения, а также здоровье граждан и гарантии стабильных и счастливых браков в более чем 150 странах. К такому выводу пришли известные экономисты Джон Хеллиуэлл, Ричард Лэйард и Джеффри Сакс, выступившие авторами доклада. По их данным самые счастливые страны находятся в Северной Европе. Так, первое место заняла Дания. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Нидерланды и Швейцария. Их «коэффициент счастья» составляет 7,6 из 10 баллов.

США расположились на 11-м месте, Великобритания - на 18-м.

Самыми несчастливыми странами американские эксперты признали страны Субсахарского региона – Того, Бенин, Центрально-Африканскую Республику, Сьерра-Леоне. Их средняя оценка жизни составила 3,4 балла.

Фото: Turistua.com

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