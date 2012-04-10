Луценко попросил врачей не разглашать его диагноз

{1-} Бывший министр внутренних дел Юрию Луценко просит врачей Киевской городской клинической больницы скорой помощи не разглашать информацию относительно состояния его здоровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

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"Луценко по прибытию в Киевскую городскую клиническую больницу (скорой помощи) обратился с письменным заявлением с просьбой не разглашать никаких подробностей относительно установленных ему диагнозов", - отмечается в сообщении.

Минздрав подчеркивает, что в соответствии с данным заявлением, а также правилами медицинской этики, врачи не будут комментировать состояние здоровья Луценко.

В свою очередь они просят родственников бывшего министра не разглашать врачебную информацию.

Кроме того, по мнению Минздрава, многочисленные комментарии в прессе, в том числе и родственников пациента, которые не являются специалистами в области медицины, часто носят однобокий характер и являются необъективными.

В Минздраве заявляют, что по предварительным выводам врачей, самочувствие Луценко стабильное.

Ранее Главред сообщал, что жена Луценко - Ирина после посещения мужа в больнице заявила, что экс-министру МВД Юрию Луценко врачи назначили капельницы.

«Самые серьезные проблемы, которые вызывают беспокойство у врачей, это портальная гипертензия (варикоз вен пищевода), начальная стадия цирроза, подтверждение сахарного диабета», - отметила она.

По словам Ирины, Луценко благодарен врачам за внимание и тщательное отношение к его здоровью и заботу, которую они проявляют по отношению к нему.

«Муж говорит, что в больнице очень приветливый персонал - от врачей до санитарок. Он очень благодарен каждому из них », - добавила Ирина Луценко.

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