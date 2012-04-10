Суд над украинцами в Ливии перенесли на 16 апреля

{1-} Суд Триполи принял ходатайство защиты граждан Украины, обвиняемых в содействии режиму Каддафи, о переносе следующего заседания на 16 апреля. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, передает РБК-Украина.

По словам Волошина 4 апреля военным судом Триполи началось слушание дела в отношении украинских граждан, которых обвиняют в содействии режиму Муаммара Каддафи.

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"В ходе заседания адвокаты заявляли два ходатайства - об изменении меры пресечения для украинских граждан, которое было отклонено, а также о перенесении рассмотрения дела на неделю, чтобы защита могла ознакомиться с материалами дела, которое суд удовлетворил. Следующее заседание назначено на 16 апреля", - сообщил Волошин.

Он подчеркнул, что МИД Украины надеется доказать невиновность украинских граждан.

"Надеемся, что в суде удастся доказать их невиновность. Но факт остается фактом, никто не отрицает, что они действительно прибыли в Ливию летом прошлого года, во время военных действий в этой стране. Здесь есть спорные моменты, в частности, по соблюдению или несоблюдению миграционного законодательства Ливии. Вопрос - почему на тот момент, когда мы около тысячи граждан вывезли оттуда, почему туда кто-то поехал дополнительно работать, в нефтегазовую отрасль, которая практически на тот момент стояла", - сказал он.

Также по его словам параллельно ведутся переговоры с ливийской стороной на дипломатическом уровне.

"У нас есть основания рассчитывать, что ливийская власть, понимая всю щекотливость этого вопроса, обеспечит соблюдение всех прав наших граждан в ходе судебного рассмотрения. И, если их в результате все-таки обвинят, чтобы это было жестко аргументировано, и ни у кого не возникало сомнений", - резюмировал Волошин.

Как ранее писал Главред, всего в прошлом году в Ливии задержали 22 украинских нефтяников, которым инкриминировали участие в военных действиях на стороне войск Каддафи. Более полугода украинцы находились под домашним арестом в Ливии.

Напомним, 5 апреля, в Украину вернулся второй из захваченных 21 августа прошлого года ливийскими повстанцами заложников – одессит Максим Шадров, который со своей супругой Ольгой, отпущенной из плена ранее, рассказал о том, что в плену они оказались из-за предательства соотечественника.

Ранее правозащитник Станислав Селиванов со ссылкой на свои источники в Ливии сообщал, что ливийские власти якобы признали украинцев, задержанных по подозрению в работе на армию Каддафи, невиновными. МИД Украины не подтвердил эту информацию.

фото: odnoklassniki.ru

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