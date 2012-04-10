Россияне снова приехали с проверкой в Украину

{1-} Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для инспекции еще двух украинских сырзаводов.

Об этом сообщил глава государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк, передает РИА «Новости».

По его словам, инспекторы пробудут в Украине четыре дня и за это время планируют проверить качество продукции украинских компаний «Пирятинский сырзавод» и «Прометей», на долю которых приходится более 60% экспортных поставок сыров в РФ.

«Сырная война» Украины и России закончилась

«У нас есть договоренность с ними (с Роспотребнадзором) и посольством РФ в Украине о том, что они сегодня и завтра работают на заводе «Мена» («Менский сыр», филиал компании «Прометей»), в четверг (12 апреля – прим.ред.) работают на Пирятине («Пирятинский сырзавод») и в пятницу заканчивают работу и возвращаются», - сообщил Бисюк.

В пресс-службе группы компаний «Милкиленд», в состав которой входит предприятие «Прометей», сообщили, что российские специалисты уже приступили к инспекции завода.

Первую проверку комиссия Роспотребнадзора провела 27-28 марта на предприятиях ООО «Гадячсыр».

Комиссия обнаружила нарушения санитарно-технического состояния и производственного контроля технологии изготовления продукции. Также ведомство отмечает, что технологические параметры по производству сыра не соответствуют требованиям российского законодательства.

Россия выдвинула новые претензии к украинскому сыру

Глава Госветфитослужбы сообщил, что украинская сторона ждет от Роспотребнадзора официальных результатов проверки предприятия «Гадячсыр».

По словам Бисюка, заводом был разработан план по ликвидации замечаний Роспотребнадзора, который сейчас находится на рассмотрении в российском контролирующем ведомстве.

«Заводом был разработан план мероприятий по устранению тех замечаний, которые были в процессе инспектирования, он отправлен в Роспотребнадзор и пока, я так понимаю, он там изучается. Пока обратной связи именно по этому заводу, в том смысле, когда и что на каком этапе, мы не получили», - заявил Бисюк.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 3 апреля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посетил Киев и после переговоров украинской стороной заявил, что «сырная проблема» будет решена после выполнения требований России.

«Мы выставили свои требования. С ними (в Украине) согласились. По мере того, как быстро они будут решаться, будет решаться и вопрос доступа (украинского сыра) на российский рынок», – заявил чиновник.

фото:odinklik.com

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