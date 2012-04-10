Прокуратура проверит все тюрьмы и СИЗО в Украине

{1-} Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка требует провести проверки учреждений пенитенциарной системы в регионах.

"На выполнение поручения президента генпрокурор Украины подписал соответствующее задание, которое направлено во все области всем прокурорам областей, в Крым, в котором идет речь о требованиях генерального прокурора организовать неотложные проверки всех учреждений пенитенциарной системы, а именно соблюдение конституционных прав, материально-бытовых условий, а также условий медико-санитарного обеспечения заключенных, то есть лиц, которые отбывают наказание в данных учреждениях, а также проверку следственных изоляторов там, где лица содержатся предварительно и ожидают решения суда", - заявила пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова на брифинге во вторник в Киеве.

По ее словам, согласно заданию генпрокурора, о ходе проверки в регионах его должны будут проинформировать, а также предпринять необходимые меры для ликвидации и предотвращения выявленных нарушений.

Напомним, Президент Виктор Янукович поручил Генеральному прокурору Виктору Пшонке организовать проверку Лукьяновского СИЗО.

«С целью принятия безотлагательных мер по усилению защиты конституционных прав и законных интересов граждан в учреждениях предварительного заключения Президент предложил Генпрокурору организовать проверку в Киевском следственном изоляторе фактов нарушений требований закона, информация о которых в начале апреля этого года распространена в СМИ, и принять в установленном порядке меры по отстранению причастных должностных лиц указанного учреждения от выполнения служебных обязанностей на время проверки», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что журналист телеканала ТВі Константин Усов провел беспрецедентное расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

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