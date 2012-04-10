Выборы в Украине под угрозой срыва: не хватает денег

{1-} Парламентские выборы в Украине могут не состоятся из-за недостатка финансирования.
Об этом заявила заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная, передает НБН.
По ее словам, сейчас денег хватает только на зарплату членам избирательных комиссий – ни на бюллетени, ни на обеспечение нормальной работы окружных комиссий денег нет.
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«За время работы в ЦИК такого напряженного избирательного процесса еще не было. По нынешнему закону, Центризбирком получил ряд новых обязанностей, в частности, формирование 33 с половиной тысяч избирательных участков на постоянной основе», – заявила Усенко-Черная.
«Кроме того, существует еще одна проблема, которая усложняет подготовку и проведение выборов – недостаток финансирования. Не хватает порядка 400 миллионов гривен. Точнее сказать нельзя, потому что расходы меняются. Например, раньше у нас цена одного бюллетеня составляла 96 копеек, сейчас она выросла до 1 гривны 5 копеек», – отметила представитель ЦИК.
По ее мнению, при таких условиях выборы в Украине будет провести непросто.
«Потому надеюсь, что парламент обязательно вскоре решит этот вопрос», – добавила она.
По словам Жанны Усенко-Черной выборы-2012 обойдутся Украине приблизительно в 1 миллиард 215 миллионов гривен.
В ЦИК считают закон о выборах крайне несовершенным
Отметим, что выборы 2007 года обошлись бюджету в более чем 650 миллионов гривен.
По ее словам, самая большая статья расходов в бюджете выборов – зарплата членам избиркомов.
«Около 85% средств тратится на зарплату членам комиссий. Таким образом, уровень роста минимальной зарплаты обуславливает рост затрат на выборы. Это главный фактор», – отметила Усенко-Черная.
Кроме того, по словам Усенко-Черной изменение избирательной системы с пропорциональной на смешанную сделало выборы более дорогими.
«В два раза увеличивается количество бюллетеней. Кроме того, у участников избирательного процесса сейчас появился стимул наполнять избирательные комиссии своими представителями по максимуму. На выборах 2006-го и 2007-го годов ситуация была несколько иная», – пояснила она.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Жанна Усенко-Черная отмечала, что впервые Украина имеет настолько несовершенное законодательство о выборах.
«Прежде всего, низкое качество технико-юридической отработки нормативного материала: наличие пробелов и коллизий», - подчеркнула Усенко-Черная.
фото: vkurse.ua
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