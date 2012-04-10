Северная Корея заявила, что ее ракета готова к запуску

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Северная Корея закончила подготовку к запуску ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), запуск которой запланирован на 12 апреля, когда в КНДР пройдут торжества, посвященные 100-летию первого лидера страны Ким Ир Сена.

Об этом заместитель директора космической программы КНДР заявил репортерам в Пхеньяне. По его словам, ракета уже готова к запуску, который может состояться в ранее запланированный срок – 12 апреля, сообщает Голос Америки.

Заявление прозвучало 8 апреля на стартовой площадке, куда иностранных журналистов привезли, чтобы показать ракету.

На пресс-конференции заместитель директора космического агентства КНДР отверг обвинения, что целью запуска спутника является испытание возможностей баллистической ракеты. Он также настаивал, что нет никакой опасности, что обломки ракеты упадут на населенные районы. По его словам первая ступень ракеты-носителя упадет в море в 180 километрах от Филиппин.

Как ранее писал Главред, соседи Северной Кореи не разделяют праздничных настроений КНДР. Токио, Сеул, Пекин и Москва уже назвали запуск провокацией, пообещав сбить ракету, если что-то пойдет не так. В то же время, ряд стран, в частности США, по-прежнему считают, что под видом запуска спутника Северная Корея намерена провести испытания баллистической ракеты.

Напомним, траектория полета ракеты, которая, по замыслу Пхеньяна, должна вывести на орбиту космический спутник земли северокорейского производства, будет проходить над территорией России. Российские военные утверждают, что в случае отклонения от траектории, ракета может упасть на один из Курильских островов.

фото: kursiv.kz

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