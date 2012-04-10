Сын прокурора за тройное убийство получил шесть лет тюрьмы

Запорожский Апелляционный суд сегодня, 10 апреля, приговорил сына экс-прокурора Дмитрия Рудя к шести годам тюрьмы.
Об этом сообщает УНИАН.
Таким образом суд частично удовлетворил требования прокуратуры Запорожской области об ужесточении приговора - как сообщал «Главред», районный суд приговорил Рудя к 5 годам лишения свободы.
Отметим, что прокуратура требовала приговорить подсудимого к 7 годам лишения свободы.
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В то же время прямо из зала суда Рудь вышел на свободу.
«Поскольку в ходе судебного заседания не подавались ходатайства об изменении подсудимому меры пресечения, избранной ранее (залог в 17 тысяч гривен прим.ред.), до вступления решения суда в законную силу (в течение месяца – прим.ред.) именно эта мера пресечения и будет действовать», - сообщили в суде.
Защита пока не сообщала о намерении обжаловать приговор суда.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в октябре 2010 года Рудь на джипе сбил насмерть трех женщин в Днепропетровске, после чего скрылся с места аварии. Вскоре он был задержан милицией. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек».
В июне 2011 года Хортицкий районный суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы и, не смотря на многочисленные протесты представителей общественности, освободил Рудя из-под стражи под залог в 17 тысяч гривен на период судебного следствия.
Прокуратура Запорожской области обратилась в Апелляционный суд региона по поводу ужесточения наказания подсудимому до 7 лет лишения свободы.
29 февраля на заседание суда Рудь не явился. Его адвокат заявил, что «подзащитный заболел». 14 марта подсудимый не явился в суд вновь и также со ссылкой на болезнь. Коллегия апелляционного суда во второй раз за две недели перенесла слушание дела – назначив новое судебное заседание на 21 марта, однако и на него Рудь не прибыл.
Ситуация повторилась 2 апреля, после чего было вынесено решение о принудительном приводе подсудимого в суд и сегодня, 10 апреля, Рудь сам прибыл на судебное заседание.
фото: 24tv.ua, rud.dp.ua
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