Рада приняла 6 статей нового Уголовно-процессуального кодекса

{1-} Верховная Рада Украины проголосовала за 6 из 614 статей Уголовно-процессуального кодекса.

В частности, ВР поддержала во втором чтении статью 1 - криминальное процессуальное законодательство Украины; статью 2 - задачи криминального судопроизводства; статью 3 - определение основных терминов Кодекса; статью 4 – действие Кодекса в пространстве; статью 5 – действие Кодекса во времени; статью 6 – действие Кодекса по кругу лиц, передает УНИАН.

Напомним, народные депутаты Украины, в ходе пленарного заседания, утвердили название УПК. "За" название "Уголовно-процессуальный кодекс Украины" проголосовали 238 нардепов из минимально необходимых 226.

Также, предлагалось оставить старое название "Уголовно - процессуальный кодекс" и был внесен вариант "Кодекс Украины уголовного процесса".

10 апреля Верховная Рада начала рассмотрение проекта нового Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты также проголосовали за продление вечернего заседания во вторник до завершения рассмотрения этого проекта.

Ранее Главред писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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