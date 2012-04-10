В Киевской области похоронили утонувшего нардепа-литвиновца

{1-} Сегодня около 15-ти часов на городском кладбище Кагарлыка в Киевской области похоронили утонувшего народного депутата из фракции Народной партии Игоря Головченко.

Прощаться с политиком пришли около сотни человек. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"У него отсюда родом жена Анастасия. У нее здесь дом и живут родители. Игорь завещал, чтобы его похоронили именно здесь", - рассказала знакомая Головченко Лариса Лебеденко.

По ее словам, нардеп жил в Киеве на Нивках, постоянно занимался спортом, зимой купался в прудах, бегал, и 3-4 раза в неделю ходил в бассейн.

"Десять лет назад ему сделали сложную операцию - меняли сосуды. Но он очень хотел жить, был жизнерадостный, постоянно шутил. Всем помогал", - сказала Лебеденко.

Она также рассказала, что в субботу, 7 марта, вечером Головченко плавал в бассейне, ему стало плохо и хотя рядом были люди, его не успели спасти - "скорая" приехала через 20 минут, но политик был уже мертв.

Погребальную речь читал Павел.

"Игорь ко мне приходил на Благовещение утром, обещал, что в придет на Вербное воскресенье. Но в субботу это случилось - умер", - сказал он.

"Мы с ним вместе учились в университете, однокурсников здесь (на похоронах) около 15", - сказал однокурсник Головченко, который не представился.

"Три года у нас была встреча - 25 лет окончания вуза. Мне уже тогда показалось, что у него есть проблемы с сердцем. Но я ему тогда ничего не сказал. Имел к нему дело и хотел к нему позвонить. Вдруг - звонит наш однокурсник Серега и говорит что Игорь пормер. В руках был конверт - выпал ", - добавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что результаты вскрытия Головченко показали – его легкие были полны воды. Что свидетельствовало о том, что захлебнулся, а не умер от проблем с сердцем.

Напомним, Игорь Головаченко скоропостижно скончался в субботу, 7 апреля.

фото: censor.net.ua

Новости по теме:

Утонувшего нардепа-литвиновца отпели в Киево-Печерской лавре

Результаты вскрытия нардепа-литвиновца – легкие были полны воды

Названа предварительная причина смерти депутата-литвиновца

Умер депутат из Блока Литвина