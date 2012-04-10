В Ираке нашли тела русского разведчика и дипломатов, погибших 5 лет назад

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В Ираке обнаружены останки трех российских дипломатов и сотрудника Службы внешней разведки, убитых в 2006 году.

Подлинность останков была подтверждена экспертизой ДНК, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Тела погибших, найденные на территории Ирака, уже доставлены в Москву. Они принадлежат разведчику Олегу Федосееву, которого ранее называли рядовым, а также сотрудникам российского посольства в Багдаде Федору Зайцеву, Ринату Аглиулину и Анатолию Смирнову.

«Поиски тел нашего коллеги и сотрудников посольства не прекращались ни на день после их гибели в Ираке в 2006 году. Проводились соответствующие оперативные мероприятия, велась агентурная работа. В результате мы своего добились», – заявил сотрудник спецслужб.

В то же время, в Службе внешней разведки (СВР) РФ отказались официально комментировать эту информацию. «Подобные сообщения в СМИ я оставляю без комментариев», - заявил Интерфаксу руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Напомним, 3 июня 2006 года в Багдаде был убит сотрудник посольства РФ Виталий Титов, а еще четверо россиян – Федосеев, Зайцев, Аглиулин и Смирнов – похищены и казнены боевиками позже.

Ответственность за похищение взяла на себя группировка «Маджлис шура аль-Муджахидин» («Консультативный совет моджахедов», или «Совет моджахедов шуры»), связанная с Аль-Каидой.

Трое боевиков, подозреваемых в убийстве россиян, были арестованы и затем казнены в период с 2007-го по 2010 год иракской полицией и бойцами коалиционных сил.

Как ранее писал Главред, 10 апреля суд Триполи принял ходатайство защиты граждан Украины, обвиняемых в содействии режиму Каддафи, о переносе следующего заседания на 16 апреля. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. По его словам 4 апреля военным судом Триполи началось слушание дела в отношении украинских граждан, которых обвиняют в содействии режиму Муаммара Каддафи.

«В ходе заседания адвокаты заявляли два ходатайства – об изменении меры пресечения для украинских граждан, которое было отклонено, а также о перенесении рассмотрения дела на неделю, чтобы защита могла ознакомиться с материалами дела, которое суд удовлетворил. Следующее заседание назначено на 16 апреля», – сообщил Волошин.

Он подчеркнул, что МИД Украины надеется доказать невиновность украинских граждан.

фото: Росбалт

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