Янукович едет во Львов готовить заявку на Олимпиаду-2022

{1-} Во время совещания 12 апреля во Львове члены Национального олимпийского комитета (НОК) проинформируют его участников о ходе подготовки Украины к подаче заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года и спланируют шаги, необходимые для подачи в 2013 году этой заявки, сообщил президент НОК Сергей Бубка.

"Участие главы государства в совещании по Олимпиаде-2022 является подтверждением заинтересованности власти в проведении такого масштабного спортивного мероприятия", - подчеркнул глава НОК после встречи с президентом Украины Виктором Януковичем, в ходе которой доложил главе государства о подготовке Украины к подаче заявки на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Бубка также отметил, что Львов в контексте возможного проведения Олимпиады-2022 - это "очень интересный город". "Когда мы привлекали иностранных экспертов для помощи в разработке плана подготовки, они были поражены этим прекрасным и красивым городом. Нам очень приятно, что есть такой город, что есть недалеко от него Карпаты - все это мы должны увязать в одну концепцию, в один мастер-план", - сказал председатель НОК.

Как ранее сообщал «Главред», Украина вошла в пятерку государств, претендующих на проведение у себя Зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом заявил Президент Виктор Янукович.

«Олимпиада-2022 в Украине - это наша инициатива. Мы провели огромную работу с Международным олимпийским комитетом, - подчеркнул глава государства. - У нас есть проект, и мы, не дожидаясь решения по хозяину Олимпиады, уже начали работать» - сказал Президент.

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