В Египте исламистам запретили писать конституцию

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Египетский суд блокировал постановление парламента о создании комиссии по написанию новой конституции страны.

Таким образом, парламент, в котором доминируют умеренные и радикальные исламисты, как минимум на какое-то время будет отстранен от разработки основного закона страны, сообщает Lenta.ru.

Вердикт стал реакцией на жалобу, написанную активистами светских и либеральных партий, фактически отстраненных от работы парламентской комиссии, состоящей из исламистов.

Исламисты получили 85% в парламенте Египта

Как выяснилось, почти все люди, вошедшие в этот орган, – либо умеренные, либо радикальные исламисты. Комиссия оказалась настолько нерепрезентативной, что из нее вышли даже представители университета «Аль-Азхар» – наиболее авторитетного в исламском мире высшего учебного заведения религиозной направленности. Несколько коптов, которых также позвали работать в комиссии, тоже бойкотировали ее.

Оппоненты исламистов требовали более широкого представительства для других партий, а также религиозных меньшинств и женщин.

Представители египетского среднего класса и образованная молодежь опасаются, что конституция, основанная на шариате, создаст предпосылки для появления нетерпимого теократического общества столь же далекого от демократии, как и диктатура. Кроме того, в Египте многие полагают, что запрет на ношение купальников и распитие спиртного положит конец туристической отрасли, от которой зависит работа и благосостояние миллионов граждан страны.

Как ранее писал Главред, в Египте готовятся к президентским выборам. Движение «Братья-мусульмане» объявило, что в случае снятия избирательной комиссией нынешней кандидатуры Хайрата аш-Шатыра, его заменит Мухаммед Мурси – глава «Партии свободы и справедливости», представляющей «Братьев-мусульман» и получившей значительное большинство в парламенте.

Кандидатура аш-Шатыра вызывает сомнения, поскольку, по египетскому законодательству, граждане с тюремным прошлым не могут участвовать в выборах. Ранее аш-Шатыру удалось добиться амнистии как политическому заключенному при свергнутом режиме, однако есть опасения, что ЦИК не пропустит его кандидатуру.

фото: republic-egypt.com

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