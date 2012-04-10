Богословская заговорила о допросе Путина по делу Тимошенко

{1-} Доказать государственную измену экс-премьера Юлии Тимошенко невозможно без прямых показаний премьер-министра России Владимира Путина.

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Рады по расследованию обстоятельств подписания газовых контрактов, народный депутат от Партии регионов Инна Богословская, передает «Укринформ».

«В действиях Тимошенко действительно есть признаки государственной измены, но это преступление очень сложно доказать. Фактически, единственным способом доказать факт именно государственной измены является получение прямых показаний от Путина», - подчеркнула Богословская.

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Также она отметила, что газовые переговоры между Тимошенко и Путиным проводились «исключительно в секретном режиме, и никаких отчетов об этих переговорах Украине предоставлено не было».

Богословская считает, что получить доказательства государственной измены Тимошенко от российской стороны, скорее всего, будет невозможно.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, следственная комиссия Верховной Рады не смогла доказать факт государственной измены Юлии Тимошенко.

По словам Богословской, комиссия установила факт сокрытия Тимошенко от общества и власти «обстоятельств, которые имели прямое влияние на ее поведение во время переговоров», однако определить наличие или отсутствие умысла в данном случае должны следственные органы.

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