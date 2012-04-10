В Грузии создали собственный беспилотник

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) грузинского производства испытали на военной базе близ Тбилиси в присутствии президента Михаила Саакашвили.

По информации Минобороны Грузии, испытания прошли успешно, сообщает Интерфакс.

БПЛА управляется специальной компьютерной программой. Аппарат запускается с помощью пневматической катапульты.

Как правило, беспилотники используют для выполнения сложных боевых миссий, а также для пограничного патрулирования, разведки местности и мониторинга территории, подверженной стихийным бедствиям.

Максимальная продолжительность полета грузинского БПЛА равна 8 часам.

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Как ранее писал Главред, в США заморозили разработку нового поколения беспилотных самолетов, работающих на атомной энергии, опасаясь, что мировое сообщество не примет идею использования столь опасной технологии в беспилотных самолетах, поскольку крушение ядерного беспилотника может превратиться в катастрофу регионального масштаба. Также существует опасность, что ядерные технологии, используемые в беспилотниках, могут попасть в руки к террористам.

США заморозили разработку атомных беспилотников

В то же время, в случае начала использования военными подобных летательных аппаратов, новые технологии позволят решить три основных проблемы современных беспилотников: недостаточной продолжительности полета, ограничений электрической мощности и недостаточной пропускной способности коммуникаций, отмечается в сообщении.

Использование атомной энергии позволит, в частности, увеличить время полета беспилотных самолетов с нескольких дней до нескольких месяцев, утверждают ученые.

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