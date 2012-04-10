Россия вернется к проваленному проекту «Фобос-Грунт»

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Эксперимент с запуском к Марсу научной станции «Фобос-Грунт», завершившийся громкой неудачей в прошлом году, будет повторен не раньше, чем через десять лет.

Об этом российские ученые договорились с Роскосмосом, сообщает Интерфакс.

Согласно договоренности, полет российской межпланетной станции за грунтом спутника Марса Фобоса будет повторен, сообщил директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый: «РАН считает, что «Фобос-Грунт» должен быть повторен. Это – наша четкая позиция, и ее воспринимает Роскосмос», – заявил ученый.

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По его словам, технологии для создания космических аппаратов по изучению Марса и Фобоса будут отработаны в ходе ряда лунных экспедиций. «Нужно планомерно осаждать Марс и его спутник, учитывая, что мы долго не летали к другим планетам, не совершали посадок на них, – сказал ученый. - Фобос остается, но он будет после того, как мы отработаем важные технологии на Луне. Мы в центр активности на это десятилетие поставили Луну».

Как ранее писал Главред, межпланетная станция «Фобос-Грунт» был запущен с Байконура в ночь на 9 ноября 2011 г. Она должна была долететь до спутника Марса Фобоса, сесть на это небесное тело, взять пробы грунта и доставить их на Землю для лабораторного исследования. Однако после отделения от ракеты-носителя «Зенит» на аппарате не включились двигатели, которые должны были вывести его на высокую опорную орбиту, чтобы оттуда он мог стартовать к Марсу. В результате 15 января 2012 г. не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты космического аппарата «Фобос-Грунт» упали в акватории Тихого океана.

фото: newsline25.ru

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