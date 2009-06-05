Сергей Гриневецкий: Унизительно для Партии регионов трудоустраивать Януковича посредством таких интриг

Тем не менее, даже если ПР и БЮТ внесут совместный проект изменений в Конституцию и объявят о своем союзе, проблема масштабного политического кризиса не решается. Недаром так много говорится о необходимости очень широкого объединения всех со всеми во имя благого дела – борьбы с кризисом. Намек более чем понятен – в этом союзе двух нужен третий, а может быть и четвертый. В качестве третьего, безусловно, рассматривается Блок Литвина с его 20 штыками. Зачем и почему? Во-первых, для легитимации и освящения новой коалиции, которую многие, в том числе и на Банковой, уже окрестили угрозой демократии и узурпацией власти. Во-вторых, для банальной подстраховки в голосовании 300-ми голосами за изменения в Конституцию во втором чтении. Известно, что далеко не все в ПР и БЮТ в восторге от намечающегося «брака», и в решающий момент могут соскочить…



«Главред» беседовал на эти темы с литвиновским авторитетом Сергеем Гриневецким за полчаса до появления в СМИ проекта изменений в Конституции от ПР и БЮТ.



Сергей Рафаилович, говорят, что Блок Литвина рассматривает возможность присоединения к коалиции, о которой столько говорится в последнее время – к Партии регионов и БЮТ. Или же ПР присоединится к существующей коалиции, а НУНС в полном составе или частично ее покинет. Но в этих новообразованиях будет Блок Литвина… Какие настроения и размышления у депутатов в преддверие этих политических пертурбаций вашего блока по поводу того, что происходит?



Ну, у нас правильные размышления – как всегда. Знаете, для того, чтобы выйти замуж и получить штамп в паспорте, нужно предварительно развестись, чтобы оформить законный брак. Да, есть гражданские браки… Вот мы сейчас живем в режиме политических гражданских браков…



Существует действующая коалиция – НУНС-БЮТ-Блок Литвина. Для того, чтобы создать новую коалицию нужно, чтобы действующая коалиция прекратила свое существование. Для этого в цивилизованном обществе собирается хотя бы совет коалиции и принимает решение, что мы расходимся, и уже потом начинается формирование новой коалиции в соответствии с Конституцией и регламентом. Логично? Логично! Я вижу, что это нужно делать так… Все остальное – это разговоры, это пожелания… Да, видимо переговоры ведутся и ведутся уже не за спиной… Но получается ситуация, которая в простонародье называется нехорошим словом.



Далее: много всего говорится, но ведь никто не читал документов! Так о чем же можно говорить? Ходят слухи о том, что избираем президента в парламенте. Я же стою на позиции Виктора Федоровича Януковича, который на прошлой неделе на своей исторической электоральной родине в Донецке заявил, что выборы президента будут только всенародными. И я его поддерживаю в этом – как бывший его коллега, работавший с ним, как с эффективным премьер-министром…



Во вторник Президент Виктор Ющенко также призвал Виктора Федоровича идти конституционным путем, и подчеркнул, что не допустит выборов президента в парламенте. После этого Янукович публично заколебался – мол, я бы и на всенародные выборы пошел, почему нет?..



Подчеркиваю: неделю назад я лично слышал заявление Виктора Федоровича о всенародных выборах. Мне кажется, унизительно для такой политической силы как Партия регионов заниматься трудоустройством Виктора Федоровича посредством таких интриг как выборы в парламенте. Это должно быть неприемлемо для него как для лидера – я знаю его потенциал и возможности…



Далее: мы не знаем, что они предлагают в качестве изменений в Конституцию, и кто эти «они» - какая-то рабочая группа или просто энтузиасты-юристы… Если они предлагают жесткий императивный мандат, то это не вписывается в резолюцию ПАСЕ, которая 19 апреля 2007 года нам сказала, что надо делать и как выходить из кризиса. Императивный мандат тогда отрицался категорически! Если они пишут о двухтуровости выборов в Верховную раду и местные советы, то я этого тоже не принимаю: я не принимаю положения, когда две партии, занявшие в первом туре первое и второе место, соревнуются между собой, и кто набирает большее количество голосов, имеет контрольный пакет акций в советах всех уровней…Если они хотят продолжить полномочия Верховной Рады и местных советов до 2014 года, то это узурпация власти…Но обо всем этом только говорят! Я не читал документа, да и мало кто его читал!.. Ходят слухи, да и все…



Да, никто ничего не читал, переговоры ведутся… Тем не менее идея выборов президента в парламенте вброшена…



Что касается выборов президента в парламенте, то если соблюдать Конституцию и придерживаться решений Конституционного суда, в принципе, это не нарушение Основного закона и не нарушение прав человека – этот вариант можно рассматривать. Только, опять же, никто не знает, под какие полномочия меняется все остальное! Поэтому сложно что-то говорить, а насчет догадок… Ну, это общие разговоры…



Но эти общие разговоры могут стать фактами буквально уже завтра…



Да! Но видите, в чем слабость тех же закрытых партийных списков в парламентских республиках? Например, посмотрим на Молдову: там Президента в парламенте выбрать не могут уже второй раз! Где у нас гарантия, что будет 300 голосов в ВР для внесения изменений в Конституцию? И потом - надо открыть регламент ВР и почитать, как же вносятся изменения в Конституцию: нужно две сессии, а потом триста голосов! Причем, не тыканием в кнопки, а индивидуально - бюллетенями с подписями!



Кстати говоря, о 300 голосах. В Партии регионов и БЮТ есть достаточно недовольных от перспектив образования такой коалиции. Поэтому 300 голосов у них может не быть. Говорят, дополнительные голоса может дать блок Литвина…



Нас всего лишь 20, не преувеличивайте…



Вот и прекрасно! У коалиции есть 280 мандата, а с вами будет 300! Плюс к этому Владимир Михайлович остается спикером, который, по сути, легитимизирует это образование…



В случае распада действующей коалиции и формирования новой надо будет полностью придерживаться того, о чем говорит «регионал» Александр Ефремов – покажите подписи депутатов. И придется показывать! И жизнь расставит все на свои места: сразу станет понятно, кто войдет в эту коалицию, и есть ли там 300 голосов…



Ну, Александр Сергеевич, возможно, несколько горячиться с такими заявлениями, и он ведь не первое лицо во фракции…



Ну, он председатель регламентного комитета Верховной Рады! Речь ведь идет не о его политическом статусе…



Давайте посмотрим на эти заявления в свете скандала с луганчанином и долголетним соратником Ефремова Виктором Тихоновым, которого собираются исключать из ПР…



Ну, то, что в Партии регионов скандалы за последнее пол года потрясли всех – это факт. Честно скажу, это не рядовые скандалы, это VIP-скандалы, которые имеют очень серьезные последствия электорального плана…



О последствиях электорального плана: для БЮТ они будут весьма и весьма ощутимы после вступления в коалицию с Партией регионов… Ведь на Западной Украине им это трудно будет объяснять…



Да, там появляются Арсений Петрович Яценюк, Олег Тягныбок…



«Народная самооборона» уже определяется по поводу присоединения к коалиции Партии регионов и БЮТ и, говорят, фракция разделилась пополам: из 19 человек 9 таки не пойдут туда. У вас во фракции идет дискуссия о вхождении в эту коалицию, чтобы получилась широчайшая «коалиция соборности и возрождения»?



Понимаете, у нас большие отличия от всех остальных. Во-первых, мы самая маленькая и управляемая фракция. Если посмотреть на кредитную политическую историю, то у нас почти каждый раньше избирался в мажоритарных избирательных округах. Поэтому мы можем вести переговоры и выстраивать алгоритм действий только после того, как увидим, о чем идет речь. А если пытаются через Владимира Михайловича освятить все то, что не воспримется ни Европой, ни обществом, ни здравым смыслом, зачем нам идти на такие жертвы!?



Каким-то образом блок Литвина может заблокировать этот процесс?



Спикер может утонченно аппаратно-парламентским подходом что-то сделать… Мы же убедились, что Владимир Михайлович является лучшим мастером парламентских компромиссов…



А что можно будет сделать? Возможна ли ситуация, когда о коалиции объявят и подадут в ВР проект Конституции от ПР и БЮТ, а Литвин притормозит процесс, он растянется, и ничего не получится? Но, тем не менее, осадок – у сторонников БЮТ и ПР – останется…



Я вам могу сказать, что мы сделаем. У нас есть зарегистрированный проект конституционных изменений, внесенный Президентом. Если будет проект Конституции, о котором вы говорите, который могут внести 150 народных депутатов, мы предложим проголосовать оба проекта, и отправить их в Конституционный суд. И таким образом, соблюсти лицо высшего и единственного законодательного органа, уважив субъекты законодательной конституционной инициативы.



Что у нас предлагает Президент? Он предлагает, по сути, президентско-сенатскую республику. А, по разговорам, в Конституции Партии регионов и БЮТ будет объединение немецкой и британской систем. Например, там якобы премьер-министр и министры смогут оставаться депутатами…



Очевидно, что это не будет парламентская республика в классическом понимании – президент не станет чисто номинальной и представительской фигурой, и будет иметь достаточно большие полномочия…



Думаю, да… К тому же, мы не знаем, как правительство поделят, кому достанется Антимонопольный комитет, ФГИ, Счетная палата, силовые структуры и т.д. Поэтому в сухом остатке надо дождаться неопровержимых опровержений.



Для Владимира Михайловича есть угрозы от создания коалиции? Я имею ввиду, для его спикерского кресла?



У Владимира Михайловича две записи в трудовой книжке – он дважды глава Верховной Рады. Как показал опыт и история, Литвин в критические моменты ведет себя достойно. Ну, что можно прогнозировать? Понимаете, прогнозы бывают верными, неверными и научными. Могу дать верный прогноз – народ будет жить плохо, но недолго…