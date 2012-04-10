Итальянский прокурор предложил арестовать Авакова

{1-} Во время судебного заседания относительно избрания меры пресечения для бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова прокурор попросил о домашнем аресте экс-чиновника.
Об этом со ссылкой на главу Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, передает УНИАН.
В то же время, защита Авакова настаивает на освобождении задержанного, поскольку не видит оснований для его дальнейшего задержания или домашнего ареста.
По итальянским законам, суд должен вынести решение протяжении дня.
Поддержать Авакова в Италию прибыли председатель парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин, дочь Юлии Тимошенко Евгения, а также родственники задержанного.
Как заявил адвокат Коррадо Оливьеро, он не видит оснований для дальнейшей экстрадиции Авакова в Украину, поскольку статья 365 Уголовного кодекса Украины, по которой выдвинуто обвинение Авакову, открывает возможности для разных манипуляций.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении Авакова согласно статье «превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия».
Экс-губернатора подозревают в причастности незаконной передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше более 5,5 миллиона гривен.
31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В тот же день по представлению следователя прокуратуры райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу.
В феврале Аваков сообщил, что находится за рубежом в командировке.
21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск Авакова.
25 марта Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.
Фото: mignews.com.ua
Новости по теме:
В Италии начался суд над Аваковым
Италия согласилась выдать Авакова Украине
Итальянский суд оставил Авакова под арестом ещё на 40 дней