Порошенко: тарифы нужно повышать

{1-} Украине нужно разблокировать кредиты Международного валютного фонда (МВФ), чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономический рост.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба ведомства.

МВФ предлагает Украине поднять тарифы на газ на 30%

«Я убежден, что МВФ – единственный возможный способ проводить реформы. Тарифы должны быть подняты. Давайте поговорим о прозрачных механизмах компенсации. Тем более, что зима закончилась, давайте сделаем это в летнее время», - предложил Порошенко.

Также министр отметил, что Украина будет работать над улучшением делового климата для достижения цели - 3,9% роста экономики в 2012 году.

Украина начала отдавать долги МВФ

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 5 апреля директор департамента внешних связей МВФ Гарри Райс заявил, что Фонд отказывается прогнозировать, как будет развиваться программа кредитования Украины.

Ранее первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что выделение транша МВФ задерживается из-за нерешенных вопросов реструктуризации «Нафтогаза» и поднятия тарифов.

Хорошковский также заявлял, что позиция МВФ относительно повышения тарифов на газ в остается жесткой.

МВФ ужесточил требования к Украине

Вопрос тарифов на газ стал камнем преткновения в 2011 году, когда Украина утратила возможность получить от МВФ три квартальных кредита в размере примерно 1,5 млрд долл. каждый в рамках программы stand-by общим объемом 15,5 млрд долл.

В последний раз миссия МВФ работала в Украине осенью прошлого года, после чего взяла паузу для отработки технических вопросов.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 г., предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15 млрд 150 млн долл. под ставку 3,5% годовых. Срок действия программы составляет 2,5 года. Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш в размере 1 млрд 890 млн долл. Решение о выделении второго (и последнего) транша в размере 1 млрд 500 млн долл. совет директоров МВФ принял 22 декабря 2010 года.

Согласно оценкам Всемирного банка, в настоящее время существует риск расторжения действующего соглашения о кредитной программе stand-by Украины с МВФ.

2 марта сообщалось, что Украина выплатила МВФ 575 миллионов долларов по первому траншу. Объем выплат Украины МВФ на 2012 год составляет 3,72 млрд долларов. Для погашения этой задолженности, а также долгов по облигациям Украина хочет получить от МВФ новые кредиты на 10 млрд долл.

А пока кредитов нет, Минфин будет занимать деньги путем продажи облигаций.

Отметим также, что Украина хочет реструктуризировать долг перед МВФ. Ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина попросит МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новым кредитом в рамках программы stand-by. По словам Азарова, если МВФ не сможет предоставить второй транш кредита stand-by, то Украина будет иметь право ставить вопрос о том, чтобы МВФ не настаивал на погашении задолженности, которая образовалась в 2008 году.

Однако, по словам вице-премьера Украины Сергея Тигипко, на сегодняшний день МВФ не предоставил механизма реструктуризации долга.

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