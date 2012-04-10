Кофи Аннан потребовал от Сирии безусловного прекращения огня

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Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан заявил, что кровопролитие в Сирии должно быть прекращено без предварительных условий.

В ходе стамбульской конференции, посвященной ситуации в Сирии, Аннан также призвал Дамаск и оппозицию к прекращению огня, сообщает Би-би-си.

В то же время, сирийская оппозиция требует, чтобы план Аннана по урегулированию ситуации в стране был пересмотрен, если к 12 апреля правительственные войска не прекратят огонь.

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По словам представителя Сирийского национального совета, на данный момент нет никаких признаков того, что правительство Сирии выполнит обязательства к указанному сроку и выведет войска из городов.

В этой связи, глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что в рамках реализации плана Аннана Россия готова направить своих наблюдателей в Дамаск.

По словам Лаврова, Дамаск официально уведомил Москву о начале выполнения плана Аннана, согласно которому, к 10 апреля сирийские власти должны были вывести из городов тяжелое вооружение и войска, чтобы затем в течение последующих 48 часов достичь устойчивого прекращения огня с повстанцами.

Полностью прекратить вооруженное противостояние сирийские войска и бойцы оппозиции должны в 6 утра (0300 GMT) 12 апреля.

В то же время, сирийские власти заявляют, что готовы выполнять план Аннана, но этому мешают «вооруженные банды».

Как ранее писал Главред, 8 апреля Дамаск выдвинул требование о том, что оппозиция должна дать письменные гарантии о прекращении вооруженного противостояния.

Кроме того, по их мнению, прекращение огня возможно только после прибытия международных наблюдателей.

Напомним, вооруженное противостояние в Сирии длится уже больше года. Его жертвами, по данным ООН, стали более 9 тысяч человек.

фото: top-people.starmedia.com

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