«Индар» остается в управлении неизвестных лиц

Завод «Индар», не смотря на возвращение его акций государству, остается в управлении неизвестных лиц, сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Обозреватель".



Согласно сообщению, в четверг, 5 апреля замдиректора одного из дистрибьюторов завода «Индар» Ярослава Старостенко была не допущена охраной к складам своего предприятия, при наличии судебного решения, в присутствии журналистов и сотрудников РОВД Дарницкого района.



В решение суда от 1 марта 2012 г. указано, что Старостенко имеет право беспрепятственно пройти на свое рабочее место, и это решение подлежит немедленному исполнению. Однако ситуация с недопущением топ-менеджера к помещениям фирмы повторяется, по ее словам, ежедневно уже на протяжении нескольких недель.



Представители милиции сообщили, что ей следует обращаться в Министерство здравоохранения, которому подчиняется завод «Индар» с целью урегулирования ситуации.



Вышедший к присутствовавшим на проходной журналистам Олег Усачев, назвавшийся юристом завода «Индар», не смог дать внятных объяснений по поводу происходящего и дать ответ кто руководит предприятием, и кто на предприятии принимает решения.



По словам Старостенко, на складах дистрибьютора пребывает продукция с ограниченным сроком годности: картриджные формы препаратов инсулина, субстанция для производства инсулина, глюкометры и тест-полоски. Она, будучи материально-ответственным лицом, не имеет возможности забрать и проконтролировать продукцию уже в течение полугода.



Накануне Старостенко передала лично ответственному за завод «Индар» заместителю министра охраны здоровья Роману Богачеву, заявление, в котором изложила ситуацию с самоуправством и неправомерными действиями должностных лиц «Индара» и охранников.



«Я уверена, что ни Президент, который назначил Вас на должность, ни Премьер-министр Украины, который управляет КМУ и Минздрава, не ставили перед Вами задачу издеваться над людьми и доводить их до состояния, которое может повлечь за собой публичный акт самосожжения во дворе Министерства здравоохранения Украины», - сказано в заявлении.



Богачев пообещал заявительнице разобраться в ситуации, однако не назвал конкретных сроков, а в телефонном разговоре посоветовал обратиться за помощью к правоохранителям.