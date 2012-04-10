Партия Ющенко вошла в единый список оппозиции

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Партия «Наша Украина» присоединилась к соглашению Комитета сопротивления диктатуре (КОД), согласно которому партии–члены комитета объединяют свои действия, согласовывают кандидатов в единый список оппозиции и своих представителей на мажоритарные округа.

Соответствующую подпись под документом поставил глава политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко, сообщает сайт партии.

«Наша Украина» является неотъемлемой и действенной частью объединенной оппозиции. Сегодня мы продемонстрировали готовность действовать и идти вперед ради успеха украинского дела. Убежден, только объединенная оппозиция победит режим коррупционеров и украинофобов», – заявил Наливайченко.

Как ранее писал Главред, «Наша Украина» хочет участвовать в парламентских выборах в общем избирательном списке оппозиции. По словам Наливайченко, начало широким объединительным процессам в украинской оппозиции положил съезд партии «Батькивщина», который состоялся 30 марта.

В то же время, первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать Ющенко на место в оппозиционном списке заявил, что экс-президент может рассчитывать на место в списках Партии регионов.

«Вы знаете, он имеет все права и основания рассчитывать на место в списках Партии регионов», – отметил политик.

фото: Сегодня

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