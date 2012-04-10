Новый уголовный кодекс не должен сужать права граждан - Рыбаков

Лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков уверен, что принятие новой редакции Уголовно-процессуального кодекса является шагом по модернизации украинского уголовного законодательства, в основном, унаследованном с советских времен.



Вместе, Игорь Рыбаков уверен, что принятие нового Уголовно-процессуального кодекса ни в коем случае не должно привести к сужению конституционных прав граждан Украины, прежде всего права на защиту в суде.



«Не может не вызывать беспокойство то, что сужается количество лиц, имеющих право быть защитником. Согласно решению Конституционного Суда от 16 ноября 2000 года, защитником обвиняемого может быть как адвокат, так и другой специалист в области права. Однако новый проект УПК предусматривает участие в защите только адвокатов, внесенных в специальный реестр», - заявил Рыбаков.



Одним из положений, которое также вызывает беспокойство, является новый порядок вызова в уголовном производстве – кроме персонального вручения повестки, вызов может быть направлен по электронной почте, факсу или озвучен по телефону.



Опасение вызывает и сокращенный срок для адаптации нового Уголовно-процессуального кодекса: переходными положениями предлагается установить, что документ вступит в силу в течение полугода, в то время как европейские эксперты рекомендовали потратить два года для обучения сотрудников правоохранительных органов и судей применению нового УПК.



Вместе с тем, лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков считает, что новый Кодекс должен быть тщательно проработан в парламентском зале и принят с учетом всех рациональных замечаний.



«Необходимость начать модернизацию уголовного законодательства возникла давно. К чему приводят действующие устаревшие нормы, мы увидели в недавних журналистских расследованиях: к рядовым, часто невиновным людям применяют фактически репрессии и пытки. Уверен, что в ближайшее время будут рассмотрены новые законодательные инициативы, направленные на гуманизацию пенитенциарной системы, предупреждения пыток, усиление прав граждан в судебном процессе и следствии. С нашей стороны такие шаги будут обязательно поддержаны, как и проект УПК в целом», - заявил лидер фракции« Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.