Могилев живет на зарплату и ездит на старом Lexus

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Глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев живет на одну зарплату, составившую в 2011 году 285 485 гривен. Такая информация содержится в декларации премьера автономии.

В собственности Могилева находятся автомобиль Lexus ES-350 2007 года выпуска с объемом двигателя 3499 куб. см., земельный участок площадью 1060 квадратных метров и гараж площадью 30 кв. м, сообщается на сайте Совмина АРК.

На счетах руководителя правительства Крыма в банках и других финансово-кредитных учреждениях лежат 585 тыс грн.

Супруга крымского премьера предпринимательской деятельностью заработала в прошлом году 298 тыс грн. Она владеет двумя участками площадью 2800 и 2200 квадратных метров, квартирой в 128 кв. м., домом в 100 кв. м., гаражом в 31,6 кв. м. и другой недвижимостью площадью 270 кв. м. На ее счетах – 226 тыс грн.

Как ранее писал Главред, Анатолий Могилев руководит Совмином Крыма с ноября 2011 года. До этого он возглавлял Министерство внутренних дел Украины.

фото: Комментарии

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