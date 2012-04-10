Янукович встретился с главами украинских церквей

{1-} Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 10 апреля, провел встречу с главами украинских церквей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

В разговоре участвовали предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Мефодий, президент Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук, глава совета епископов Украинской христианской евангельской церкви, архиепископ Леонид Падун, глава Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаил Паночко, верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав, епископ-ординарий Луцкой диецезии Римско-католической церкви Маркиян Трофимьяк, предстоятель Украинской православной церкви - Киевского Патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

«Во время встречи, которая продолжалась более двух часов, собеседники обсудили широкий круг вопросов общественной, политической и духовной жизни Украин. Разговор прошел в искренней и доверительной атмосфере», - отметила пресс-служба главы государства.

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